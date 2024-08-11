После обстрелов Курской области в стационарах находятся 69 человек — состояние 17 оценивается как тяжелое

Фото: Надира Хасанова

После обстрелов Курской области в стационарах находятся 69 человек, состояние 17 из них оценивается как тяжелое, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Также в списках пострадавших числятся восемь детей.

— 17 пострадавших в тяжелом состоянии. Амбулаторная помощь оказана 29 пострадавшим, в том числе двум детям, — отметил Мурашко.

Ранее МЧС России отчиталось, что в Курскую область доставлено около 80 тонн гуманитарной помощи. В регион прибывают палатки, одеяла и постельные принадлежности, передвижные электростанции, средства гигиены, мебель, питьевая вода, продукты питания и многое другое



Олег Исаков