МЧС: в Курскую область доставлено около 80 тонн гуманитарной помощи

В Курскую область доставили около 80 тонн гуманитарных грузов. В регион прибывают палатки, одеяла и постельные принадлежности, передвижные электростанции, средства гигиены, мебель, питьевая вода, продукты питания и многое другое, сообщает МЧС России.

— Гуманитарные грузы доставляются в регион со всей России. Затем оперштаб, взаимодействуя с региональными органами власти, общественными организациями и волонтерами, распределяет помощь населению, — подчеркивает ведомство.

Накануне министр транспорта России Роман Старовойт заявил, что жители Курской области получат дополнительную финансовую поддержку от правительства. По его словам, первые средства в размере почти 2 млрд рублей уже поступили.

Олег Исаков