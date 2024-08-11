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МЧС: в Курскую область доставлено около 80 тонн гуманитарной помощи

08:37, 11.08.2024
МЧС: в Курскую область доставлено около 80 тонн гуманитарной помощи
Фото: взято с канала МЧС России

В Курскую область доставили около 80 тонн гуманитарных грузов. В регион прибывают палатки, одеяла и постельные принадлежности, передвижные электростанции, средства гигиены, мебель, питьевая вода, продукты питания и многое другое, сообщает МЧС России.

— Гуманитарные грузы доставляются в регион со всей России. Затем оперштаб, взаимодействуя с региональными органами власти, общественными организациями и волонтерами, распределяет помощь населению, — подчеркивает ведомство.

Накануне министр транспорта России Роман Старовойт заявил, что жители Курской области получат дополнительную финансовую поддержку от правительства. По его словам, первые средства в размере почти 2 млрд рублей уже поступили.

Олег Исаков

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