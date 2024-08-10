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Правительство России окажет дополнительную финансовую помощь жителям Курской области

17:50, 10.08.2024
Правительство России окажет дополнительную финансовую помощь жителям Курской области
Фото: Максим Платонов

Жители Курской области получат дополнительную финансовую поддержку от правительства России. Первые средства в размере почти 2 млрд рублей уже поступили, проводятся расчеты дополнительной потребности в средствах, сообщил министр транспорта России Роман Старовойт.

— Сегодня в круглосуточном режиме работает оперативный штаб Курской области, где принимаются необходимые решения для обеспечения безопасности, — отметил он.

По словам министра, основная задача — обеспечить безопасную и ритмичную работу общественного транспорта, пригородного железнодорожного сообщения и железнодорожного сообщения дальнего следования.

Накануне МЧС России направило дополнительные силы и технику в пострадавший регион. Напомним, что массированная атака ВСУ на Курскую область началась 6 августа. Пострадали более 60 мирных жителей.

Олег Исаков

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