МЧС России направило дополнительные силы и технику в Курскую область

МЧС России направило в Курскую область дополнительную группировку сил и средств, сообщил глава ведомства Александр Куренков. По его словам, в ее состав входят 80 специалистов, в том числе пиротехники, и 16 единиц техники.

— Сотрудники ведомства окажут помощь населению в эвакуации на безопасные территории и в пункты временного размещения, а также любую другую необходимую помощь. Пиротехники МЧС России проведут обследование и разминирование территорий, — рассказал Куренков.

Недавно Минздрав уточнил информацию о состоянии пострадавших при обстреле региона.

На стационарном лечении находятся 55 человек, пострадавших при обстрелах ВСУ в Курской области, среди них 8 детей. 12 человек — в тяжелом состоянии.

Олег Исаков