В России продолжается борьба с лесными пожарами: за прошедшие сутки потушено 23 очага
За прошедшие сутки в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 23 лесных пожара в 11 регионах. Однако продолжаются работы по тушению 129 очагов в 12 субъектах страны.
В борьбе с огнем задействовано 3 021 человек, 289 единиц техники и 30 воздушных судов. На авиационном мониторинге находится 53 воздушных судна.
Для помощи регионам в стабилизации лесопожарной обстановки на территории Забайкальского края и Республики Саха (Якутия) привлечено 1 057 работников Федеральной авиалесоохраны и спецучреждений по охране лесов регионов.
Напомним, что позавчера в России было ликвидировано 32 лесных пожара в 15 регионах страны.
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