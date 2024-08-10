В России продолжается борьба с лесными пожарами: за прошедшие сутки потушено 23 очага

Фото: Динар Фатыхов

За прошедшие сутки в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 23 лесных пожара в 11 регионах. Однако продолжаются работы по тушению 129 очагов в 12 субъектах страны.

В борьбе с огнем задействовано 3 021 человек, 289 единиц техники и 30 воздушных судов. На авиационном мониторинге находится 53 воздушных судна.

На данный момент режим ЧС введен в пяти регионах, а особый противопожарный режим — в 59 субъектах. взято с официального канала Федерального агентства лесного хозяйства

Для помощи регионам в стабилизации лесопожарной обстановки на территории Забайкальского края и Республики Саха (Якутия) привлечено 1 057 работников Федеральной авиалесоохраны и спецучреждений по охране лесов регионов.

Напомним, что позавчера в России было ликвидировано 32 лесных пожара в 15 регионах страны.

Олег Исаков