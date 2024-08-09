За минувшие сутки в России ликвидировали 32 лесных пожара в 15 регионах страны

За прошедшие сутки в 15 регионах России удалось ликвидировать 32 очага лесных пожаров. В настоящее время продолжается тушение 120 пожаров в 12 субъектах страны, сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

На данный момент борьбу с огнем ведут 3 191 человек, 309 единиц спецтехники и 77 воздушных судов. При этом федеральный режим ЧС введен в двух регионах: в Забайкальском крае и Республике Саха (Якутия).

Кроме того, особый противопожарный режим установлен в 59 субъектах России. На этот период доступ в лес категорически запрещен. взято с официального канала Федерального агентства лесного хозяйства

Режим чрезвычайной ситуации также действует в трех регионах: Красноярском крае, республиках Бурятия и Тыва, а также в одном муниципальном образовании Иркутской области.

Помощь регионам в борьбе с лесными пожарами оказывают специалисты федерального резерва «Авиалесоохраны», которых насчитывается 512 человек. Из них 232 специалиста работают в Забайкальском крае, а 280 — в Республике Саха (Якутия).

Позавчера пожарные смогли ликвидировать 32 очага возгорания в 11 регионах страны.

Олег Исаков