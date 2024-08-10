NORLA признала Ольгу Дробот переводчиком месяца
Организация NORLA, которая продвигает норвежскую литературу за пределами Норвегии, в августе признала Ольгу Дробот переводчиком месяца. Этот титул подчеркивает вклад Ольги в популяризацию норвежской литературы на русском языке. Среди авторов, которых она перевела, значатся такие известные имена, как Хенрик Ибсен, Пер Петтерсон, Эрленд Лу и Карл Уве Кнаусгорд.
У Ольги Дробот — степень кандидата филологических наук МГУ со специализацией по скандинавской литературе. Переводчица активно участвует в образовательных проектах. Недавно она помогла организовать литературную школу «Свободное слово» в Армении и участвует в проекте Ibsen in Translation. В дополнение к своей переводческой деятельности Ольга проводит курсы и семинары для начинающих переводчиков.
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