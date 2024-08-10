Смертельное ДТП на трассе Казань — Оренбург: один человек погиб, двое пострадали

Фото: взято из телеграм-канала Госавтоинспекции МВД по Татарстану

Сегодня на 295-м км автодороги Казань — Оренбург произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Chevrolet Cobalt, 1988 года рождения, следуя со стороны города Оренбурга, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada Largus. Водитель отечественного авто был 1997 года рождения.

В результате аварии водитель Chevrolet скончался на месте происшествия. Пассажир этого автомобиля, 2003 года рождения, и водитель Lada Largus получили травмы. Обстоятельства ДТП выясняются, сообщает ГИБДД Татарстана.

Сегодня, на 549-м километре автомобильной дороги М-12 «Восток» в Нижегородской области произошло ДТП с участием двух грузовиков и микроавтобуса. В результате аварии один человек погиб, еще 18, включая ребенка, пострадали.