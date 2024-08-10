Дмитрий Патрушев станет координатором проекта «Чистая вода»
Премьер-министр России Михаил Мишустин передал вице-премьеру Дмитрию Патрушеву координацию работы над федеральными проектами «Чистая вода» и «Оздоровление Волги». Об этом сообщили в правительстве страны.
Теперь Дмитрий Патрушев будет полностью контролировать реализацию национального проекта «Экология», так как в его ведение перешла координация работы министерств и ведомств над проектами «Чистая вода» и «Оздоровление Волги», которые ранее курировал заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.
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