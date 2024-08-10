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Дмитрий Патрушев станет координатором проекта «Чистая вода»

10:31, 10.08.2024
Дмитрий Патрушев станет координатором проекта «Чистая вода»
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин передал вице-премьеру Дмитрию Патрушеву координацию работы над федеральными проектами «Чистая вода» и «Оздоровление Волги». Об этом сообщили в правительстве страны.

Теперь Дмитрий Патрушев будет полностью контролировать реализацию национального проекта «Экология», так как в его ведение перешла координация работы министерств и ведомств над проектами «Чистая вода» и «Оздоровление Волги», которые ранее курировал заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

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