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Мишустин назначил Хуснуллина ответственным за развитие технологий по ликвидации загрязнений окружающей среды

14:48, 25.07.2022
Мишустин назначил Хуснуллина ответственным за развитие технологий по ликвидации загрязнений окружающей среды
Фото: Максим Платонов

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил список вице-премьеров — кураторов высокотехнологичных отраслей. Экс-глава Минстроя Татарстана, заместитель председателя правительства страны Марат Хуснуллин будет отвечать за технологии предотвращения и ликвидации загрязнений окружающей среды.

Между остальными вице-премьерами распределены следующие направления, которые они будут курировать:

  • Андрей Белоусов — развитие высокоскоростных транспортных средств;
  • Виктория Абрамченко — создание систем мониторинга состояния окружающей среды, разработок для агропрома и предотвращения ЧС;
  • Татьяна Голикова — разработки в области генетики, биоинженерии, химической и биологической безопасности;
  • Денис Мантуров — технологический и атомный надзор, развитие технологий ракетно-космической отрасли, сетей связи, электронной компонентной базы и квантовых сенсоров;
  • Александр Новак — атомная и водородная энергетика, декарбонизация, а также интеллектуальные энергосистемы;
  • Дмитрий Чернышенко займется развитием искусственного интеллекта, получением и обработкой наноматериалов, созданием ПО.
Фото: government.ru

Напомним, вице-премьеры также являются кураторами федеральных округов. Так, например, Приволжский федеральный округ, куда входит Татарстана, курирует Дмитрий Чернышенко.

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Максим Кокунин
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