Мишустин назначил Хуснуллина ответственным за развитие технологий по ликвидации загрязнений окружающей среды
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил список вице-премьеров — кураторов высокотехнологичных отраслей. Экс-глава Минстроя Татарстана, заместитель председателя правительства страны Марат Хуснуллин будет отвечать за технологии предотвращения и ликвидации загрязнений окружающей среды.
Между остальными вице-премьерами распределены следующие направления, которые они будут курировать:
- Андрей Белоусов — развитие высокоскоростных транспортных средств;
- Виктория Абрамченко — создание систем мониторинга состояния окружающей среды, разработок для агропрома и предотвращения ЧС;
- Татьяна Голикова — разработки в области генетики, биоинженерии, химической и биологической безопасности;
- Денис Мантуров — технологический и атомный надзор, развитие технологий ракетно-космической отрасли, сетей связи, электронной компонентной базы и квантовых сенсоров;
- Александр Новак — атомная и водородная энергетика, декарбонизация, а также интеллектуальные энергосистемы;
- Дмитрий Чернышенко займется развитием искусственного интеллекта, получением и обработкой наноматериалов, созданием ПО.
Напомним, вице-премьеры также являются кураторами федеральных округов. Так, например, Приволжский федеральный округ, куда входит Татарстана, курирует Дмитрий Чернышенко.
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