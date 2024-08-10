На трассе М-12 столкнулись два грузовика и микроавтобус
На 549-м километре автомобильной дороги М-12 «Восток» в Нижегородской области произошло ДТП с участием двух грузовиков и микроавтобуса. В результате аварии один человек погиб, еще 18, включая ребенка, пострадали. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
3 августа в Нижегородской области на 587-м километре трассы М-12 «Восток» в сторону Казани также произошло ДТП, из-за чего движение приостановили.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.