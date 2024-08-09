В Высокогорском районе Татарстана открыли памятник воинам двух поколений
Сегодня в парке Победы в Высокогорском районе состоялось открытие памятника солдатам Великой Отечественной войны и современным бойцам. В торжественной церемонии принял участие руководитель Администрации раиса Татарстана Асгат Сафаров, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Памятник представляет собой четырехметровый монумент весом в тонну, изготовленный скульпторами из Москвы. По замыслу авторов, он символизирует преемственность поколений защитников Отечества.
Монумент был возведен по инициативе участника СВО Максима Иванова. Идею поддержало руководство района. Сам боец сегодня также присутствовал на церемонии открытия, приехав в краткосрочный отпуск из зоны спецоперации.
Напомним, 16 июля в Бишкеке состоялась церемония открытия бюста Героя Советского Союза, поэта Мусы Джалиля. В мероприятии принял участие заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев.
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