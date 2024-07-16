В Бишкеке состоялась церемония открытия бюста Героя Советского Союза, поэта Мусы Джалиля

В Бишкеке состоялась церемония открытия бюста Героя Советского Союза, поэта Мусы Джалиля. В мероприятии принял участие заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев, сообщает пресс-служба Всемирного конгресса татар.

— Советские солдаты освободили всю Европу, и вот уже 70 лет мы гордимся нашей победой. У каждого народа есть свои герои, но в то же время есть наши общие герои, такие как Муса Джалиль, — сказал в своем выступлении Василь Шайхразиев.

В прошлом году в Якутске также был открыт памятник поэту Мусе Джалилю в Казанском сквере. Монумент был создан в честь дружбы народов. В мероприятии в октябре также принимал участие Василь Шайхразиев.