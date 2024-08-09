Новым генеральным директором ИД «Коммерсантъ» назначен Роман Уманский

Новым генеральным директором издательского дома «Коммерсантъ» назначен Роман Уманский. Ранее занимавший этот пост Владимир Желонкин покидает организацию, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение совета директоров ИД.

Роман Уманский начал свою работу в издательском доме в 2015 году, тогда он занял пост финансового директора. Позже он получил должность исполнительного директора, а затем стал заместителем гендиректора. После назначения Роман Уманский сконцентрируется на оперативном управлении и развитии бизнеса издательского дома.

Напомним, в июне совет директоров издательского дома «Коммерсантъ» принял решение назначить Михаила Лукина главным редактором газеты «Коммерсантъ» и шеф-редактором всего издательского дома с 1 июля 2024 года.

Разиль Самигуллин