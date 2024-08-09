Естественная убыль населения России выросла на 18% в первом полугодии

Фото: Динар Фатыхов

За январь — июнь в России естественная убыль населения составила более 320 тыс. человек. В прошлом году данные показатели составили 272 тыс. человек. Таким образом, к первому полугодию текущего года показатель вырос на 18%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росстат.

Число родившихся детей с января по июнь в 2024 году снизилось до 599,6 тыс. с 616,2 тыс. за аналогичный период прошлого года. Число умерших в России за первое полугодие выросло до 921,1 тыс. человек против 888,7 в прошлом году.



Напомним, численность населения России на 1 января 2024 года оценивалась в 146,2 млн человек. Годом ранее Росстат определил данный показатель на уровне 146,4 млн человек. Таким образом, за 2023 год население страны сократилось на 244 тысячи.

Разиль Самигуллин