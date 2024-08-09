Банк России опубликовал курс валют с 10 августа
Банк России опубликовал официальный курс валют с субботы, 10 августа. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.
Цена юаня повысилась на 0,02 рубля, доллар поднялся в цене на 1,43 рубля, евро подорожал на 1,05 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань — 11,89 рубля;
- доллар — 87,99 рубля;
- евро — 95,18 рубля.
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