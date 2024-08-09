Казань возглавила рейтинг городов по эффективности муниципального управления

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Казань возглавила рейтинг эффективности муниципального управления крупнейших городов России по итогам текущего года. По мнению экспертов, столица Татарстана показывает устойчивую динамику развития и имеет высокий потенциал дальнейшего роста, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Список городов был составлен исходя из нескольких параметров, а именно развитие городской среды, уровень комфортности жизни, динамика развития города, общее качество муниципального управления и способность властей реагировать на актуальные проблемы и другие параметры.

Среди сильных сторон Казани были отмечены: активное развитие туризма и ИТ-технологий, высокий темп прироста зарплат, развитая промышленность. В лидерах рейтинга также оказались Нижний Новгород и Тюмень.

В начале августа Казань также вошла в рейтинг городов по уровню дохода для оформления семейной ипотеки. Так, столица Татарстана заняла четвертое место, здесь для покупки однокомнатной квартиры площадью 35 кв. м по льготному кредитованию необходимо иметь средний заработок в 42,4 тыс. рублей.

Разиль Самигуллиин