Казань вошла в топ-5 городов по уровню дохода для покупки квартиры по семейной ипотеке

Фото: Динар Фатыхов

Казань заняла четвертое место в рейтинге городов по уровню дохода для оформления семейной ипотеки. Так, в столице Татарстана для покупки однокомнатной квартиры площадью 35 кв. м по льготному кредитованию необходимо иметь средний заработок в 42,4 тыс. рублей, сообщают «Известия».

На первом месте рейтинга расположилась Москва, там при нынешней средней цене квадратного метра на первичном рынке доход для покупки квартиры должен быть на уровне 69,1 тыс. рублей. На втором месте расположился Санкт-Петербург — 49,1 тыс. рублей, на третьем Нижний Новгород — 46,2 тыс. рублей, и на пятом Уфа — 40,7 тыс. рублей.

Две недели назад в Татарстане выявили рост спроса на квартиры в новостройках. За первые шесть месяцев зарегистрировано 12,7 тыс. квартир по договорам участия в долевом строительстве, что на 44% больше показателей прошлого года.

Разиль Самигуллин