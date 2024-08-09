Минздрав: 12 пострадавших при обстрелах в Курской области находятся в тяжелом состоянии

Фото: Надира Хасанова

55 человек, пострадавших при обстреле Курской области, находятся на стационарном лечении, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, состояние 12 из них оценивается как тяжелое.

— На стационарном лечении находятся 55 пострадавших при обстрелах украинскими националистами в Курской области, среди них 8 детей. 12 человек — в тяжелом состоянии. Амбулаторная помощь оказана 20 пострадавшим, в том числе двоим детям, — уточнил Мурашко.

Специалисты доставили двоих детей, пострадавших при обстрелах Курской области, на лечение в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава России, дорогу они перенесли хорошо, добавил он.



Подробности ситуации в Курской области — в материале «Реального времени».

Олег Исаков