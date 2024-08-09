ЦБ РФ: экспортеры в июле сократили продажу валюты на 15% — до $12 млрд

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Крупнейшие экспортеры в июле продали валюту на сумму $12 млрд. Это на 15% меньше, чем в июне ($14,2 млрд). Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на обзор финансовых рынков Центробанка.

Центробанк объяснил эту динамику эффектом высокой базы июня. Тогда были крупные выплаты дивидендов, под которые экспортеры продавали иностранную валюту.

Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в мае 2024 года составило 108%. В апреле этот показатель был равен 104%.

Объем покупки валюты физическими лицами в июле также снизился и составил 39 млрд рублей. Это в 2,6 раза меньше июня (100,2 млрд рублей) и в 4,6 раза — мая (178,9 млрд рублей).