Российские военные освободили населенный пункт Сергеевка в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Сергеевка, который находится в ДНР. Также ими осуществляется продвижение в сторону Градовки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление советника главы ДНР Игоря Кимаковского.
Он также сообщил, что российские военные занимаются фактической зачисткой населенного пункта Ивановка.
Напомним, 6 августа Министерство обороны сообщило об освобождении населенного пункта Тимофеевка, расположенного в Донецкой Народной Республике.
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