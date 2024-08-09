Российские военные освободили населенный пункт Сергеевка в ДНР

Фото: Динар Фатыхов

Российские военные освободили населенный пункт Сергеевка, который находится в ДНР. Также ими осуществляется продвижение в сторону Градовки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление советника главы ДНР Игоря Кимаковского.

Он также сообщил, что российские военные занимаются фактической зачисткой населенного пункта Ивановка.

Напомним, 6 августа Министерство обороны сообщило об освобождении населенного пункта Тимофеевка, расположенного в Донецкой Народной Республике.

Разиль Самигуллин