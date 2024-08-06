Российские военные освободили населенный пункт Тимофеевка в ДНР
Министерство обороны сообщило об освобождении населенного пункта Тимофеевка, расположенного в Донецкой Народной Республике.
— Бойцы группировки «Центр» освободили населенный пункт Тимофеевка в Донецкой Народной Республике, — уточняет Минобороны.
Два дня назад это же подразделение в результате активных действий взяло под контроль населенный пункт Новоселовка Первая в ДНР.
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