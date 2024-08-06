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Российские военные освободили населенный пункт Тимофеевка в ДНР

13:21, 06.08.2024
Российские военные освободили населенный пункт Тимофеевка в ДНР
Фото: Максим Платонов

Министерство обороны сообщило об освобождении населенного пункта Тимофеевка, расположенного в Донецкой Народной Республике.

— Бойцы группировки «Центр» освободили населенный пункт Тимофеевка в Донецкой Народной Республике, — уточняет Минобороны.

Два дня назад это же подразделение в результате активных действий взяло под контроль населенный пункт Новоселовка Первая в ДНР.

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