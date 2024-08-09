Великобритания ввела новые санкции против Беларуси

Правительство Великобритании расширило список санкций против Беларуси, включив в него девять новых позиций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Соединенного Королевства.

В заявлении Министерства иностранных дел Великобритании говорится, что санкции были введены в отношении Научно-исследовательского института электронных вычислительных машин, а также предприятий «СтанкоГомель» и «Рухсервомотор».

Кроме того, под санкции попали четыре начальника исправительных колоний. Теперь им запрещено въезжать в страну, а их активы, если они будут обнаружены, будут заморожены.

В конце июня 2024 года Европейский Союз расширил санкции против Беларуси, применив к ней ряд ограничений, ранее введенных против России. Под запрет попали импорт золота, алмазов, гелия, угля и минеральных продуктов, сырой нефти, а также грузоперевозки внутри союза.

Олег Исаков