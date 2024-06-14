Глава Астрахани Олег Полумордвинов ушел в отставку
Глава Астрахани Олег Полумордвинов заявил о своем решении покинуть пост. В своем обращении он отметил, что это решение было для него непростым.
— Я принял важное и непростое для себя решение. Я вынужден оставить пост главы города... Сделано многое, и я искренне надеюсь, что дальше будет только лучше, — сказал он.
О причинах отставки глава города не сообщил.
Напомним, в начале июня ушел в отставку глава Республики Алтай Олег Хорохордин, а незадолго до него о своей отставке также заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова.
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