Глава Астрахани Олег Полумордвинов ушел в отставку

Глава Астрахани Олег Полумордвинов заявил о своем решении покинуть пост. В своем обращении он отметил, что это решение было для него непростым.

— Я принял важное и непростое для себя решение. Я вынужден оставить пост главы города... Сделано многое, и я искренне надеюсь, что дальше будет только лучше, — сказал он.

О причинах отставки глава города не сообщил.

Напомним, в начале июня ушел в отставку глава Республики Алтай Олег Хорохордин, а незадолго до него о своей отставке также заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова.