Блогеру Дмитрию Портнягину продлили домашний арест до 10 октября

Фото: Реальное время

Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок домашнего ареста блогеру и предпринимателю Дмитрию Портнягину до 10 октября. Об этом сообщает ТАСС.

Портнягина обвиняют в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, полученных преступным путем. По этим же уголовным делам подозреваемой проходит Екатерина Портнягина — жена блогера.

По данным следствия, с 2018 по 2020 год фигуранты уклонились от уплаты налога на сумму более 124 млн рублей. Свою вину они, кстати, признали. При этом защита просила освободить Портнягина под залог или избрать запрет определенных действий.

Олег Исаков