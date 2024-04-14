Блогер и предприниматель Дмитрий Портнягин признал вину в уклонении от уплаты налогов

Дмитрий Портнягин (Трансформатор), основатель международного бизнес-клуба Club 500, признал вину по делу о неуплате налогов на 124 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Дмитрия Михаила Мушаилова.

— Мой доверитель ранее уже выплатил деньги, которые ему вменяли по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере). Из этого следует, что он признал вину в этом деянии, — сказал адвокат.

Мушаилов добавил, что защита будет настаивать на прекращении уголовного дела Портнягина по примеру дела блогера Валерии Чекалиной.

По данным следствия, с 2018 по 2020 год Портнягин и его жена Екатерина уклонились от уплаты налога на сумму более 124 миллионов рублей. В дальнейшем с деньгами, полученными преступным путем, они совершили финансовые операции, переведя более 91 миллиона рублей на счета третьих юридических лиц. Кроме того, в связи с несвоевременной уплатой налогов образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 64 миллиона рублей, сообщили в СК.

Напомним, 12 апреля бизнесмена и блогера Дмитрия Портнягина доставили в Москву для допроса в связи с уголовным делом, возбужденным по статье 198 УК РФ «Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов».

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Рената Валеева