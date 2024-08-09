В Кирове на подготовку ребенка к школе в среднем тратят 12 тыс. рублей

Фото: Ринат Назметдинов

В этом году в Кирове на подготовку детей к школе родители тратят в среднем 12 тыс. рублей. Об этом сообщает istochnik.online.

В Москве на сборы в школу в среднем тратят 16,5 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге — 15 тыс. рублей. 19% российских семей берут кредиты для этих целей.

Напомним, полный комплект школьной формы для девочки к 1 сентября обойдется россиянам примерно в 29,6 тысячи рублей. Костюм для мальчика можно приобрести за 34,6 тысячи рублей.

Елизавета Пуншева