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Эксперты рассказали, в какую сумму россиянам обойдется покупка школьной формы

19:18, 03.08.2024
Эксперты рассказали, в какую сумму россиянам обойдется покупка школьной формы
Фото: Максим Платонов

Полный комплект школьной формы для девочки к 1 сентября обойдется россиянам примерно в 29,6 тысячи рублей. Костюм для мальчика можно приобрести за 34,6 тысячи рублей, сообщает RT со ссылкой на аналитиков CDEK.Shopping.

Интересно, что отличия средней стоимости школьной формы для девочек и мальчиков незначительны. Так, цена пары брюк для девочек в среднем составляет 3,5 тысячи рублей, а для мальчиков — 4,4 тысячи. По словам аналитиков, разница обусловлена различиями в дизайне и материалах.

В то же время за обувь для мальчиков придется заплатить значительно больше. Кроссовки для них продаются за 10 тысяч рублей. Девичьи туфли можно приобрести за 6,2 тысячи.

Напомним, в среднем женский наряд на выпускной в июне стоил 8,2 тысячи рублей, а мужской — 9,5 тысячи. Цены на организацию праздника начинались от 8 тысяч рублей за вечер.

Галия Гарифуллина

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АналитикаОбщество

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