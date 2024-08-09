Новости общества

11:12 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На содержание улично-дорожной сети Кирова выделили 1,9 млрд рублей

11:57, 09.08.2024
На содержание улично-дорожной сети Кирова выделили 1,9 млрд рублей
Фото: Ринат Назметдинов

В Кирове на содержание улично-дорожной сети направят около 1,9 млрд рублей. Об этом сообщает istochnik.online.

Отмечается, что на торги выставили 6 лотов. По каждому из них подали по одной заявке.

Участники закупки пока не названы. Однако известно, что подрядчики выполнят работы по начальной цене контракта.

Напомним, в Татарстане фиксируется 9-процентное отставание от плана дорожных работ по программе «Наш двор». Основной причиной стала задержка плановых работ сетевых организаций.

Елизавета Пуншева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоИнфраструктура

Новости партнеров

Читайте также