На содержание улично-дорожной сети Кирова выделили 1,9 млрд рублей
В Кирове на содержание улично-дорожной сети направят около 1,9 млрд рублей. Об этом сообщает istochnik.online.
Отмечается, что на торги выставили 6 лотов. По каждому из них подали по одной заявке.
Участники закупки пока не названы. Однако известно, что подрядчики выполнят работы по начальной цене контракта.
Напомним, в Татарстане фиксируется 9-процентное отставание от плана дорожных работ по программе «Наш двор». Основной причиной стала задержка плановых работ сетевых организаций.
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