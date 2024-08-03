В Татарстане отставание дорожных работ от плана составляет 9%

Фото: Максим Платонов

В Татарстане фиксируется 9-процентное отставание от плана дорожных работ по программе «Наш двор». Об этом в ходе совещания сообщила руководитель департамента программ развития городской среды фонда «Институт развития городов» Арина Петрова.

— Основной причиной стала задержка плановых работ сетевых организаций. В Альметьевском районе в одном дворе была задержка из-за опоздания работ с тепловыми сетями, в Нурлатском районе по той же причине работы задержались в одном дворе. На данный момент к дорожным работам на этих объектах уже приступили. Такая же ситуация наблюдается и в Казани, — объяснила она.

По ее словам, на данный момент общее выполнение по дорожным работам составляет 75%, динамика за две недели — 11%. До конца августа планируется завершить благоустройство 800 дворов, а в сентябре останется 33.

Петрова добавила, что на данный момент работы продолжаются в 31 районе республики. 19 из них показали динамику от 10% и выше. В шести муниципалитетах динамика за последние две недели составила менее 10%. В Сармановском, Черемшанском и Тетюшском районах динамика менее 5%.

В 2024 году в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани будет благоустроено 50 дворов. В общей сложности за 3 года действия программы было обновлено 689 тыс. кв. м асфальтового покрытия, установлено 3 174 светильника, 2 240 опор освещения и 6 461 малая архитектурная форма.

Елизавета Пуншева