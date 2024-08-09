С начала года на необорудованных пляжах Татарстана погибли 27 человек — среди них двое детей

Фото: Галия Шакирова

С начала 2024 года на водных объектах Татарстана произошел 61 инцидент. Это на 18 меньше, чем в предыдущем году.

В происшествиях погибли 50 человек, включая четырех детей. Удалось спасти 22 человека, среди которых шестеро — дети, рассказал главный инспектор по маломерным судам республики Юрий Венедиктов.

С начала купального сезона в Татарстане зарегистрировали 41 происшествие, в результате которых погибли 36 человек (на семь меньше, чем в 2023-м), включая двоих детей. Спасти удалось девять человек, из них шестеро — дети.

По его словам, 19 человек погибли после случайного падения в воду, причем двое из них — дети, которые находились на водоеме без взрослых. Еще 27 человек, в том числе двое детей, погибли в результате купания в необорудованных местах.

Венедиктов призвал граждан не купаться в необорудованных для этого местах и избегать тех мест, где установлены запрещающие или предупреждающие аншлаги.

Олег Исаков