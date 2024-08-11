Татарстан вошел в топ-10 регионов по количеству вакансий в строительной отрасли

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан занимает седьмое место в рейтинге регионов с наибольшим спросом на строительные кадры. Согласно исследованиям hh.ru, в этом году в республике открыли более 14 тыс. рабочих мест для строителей, что на 10% больше, чем годом ранее.

Зарплаты строителей в Татарстане за год выросли на 20,5%, достигнув в среднем 91,5 тыс. рублей. Максимальная предлагаемая зарплата в вакансиях составила 155,3 тыс. рублей.

В общероссийском рейтинге зарплат строителей Татарстан занимает 39-е место.

Первое место в зарплатном рейтинге в строительной отрасли делят Магаданская область, Чукотка и Еврейская АО с зарплатой 150 тыс. рублей. Лидером по зарплатам строителей среди регионов ПФО является Оренбургская область (98,4 тыс. рублей).

Подчеркнем, что оборот стройотрасли Татарстана за 6 месяцев 2024 года вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 316 млрд рублей.



Анастасия Фартыгина