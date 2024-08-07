Оборот стройотрасли Татарстана вырос до 316 млрд рублей

Фото: Василя Ширшова

Оборот стройотрасли Татарстана за шесть месяцев 2024 года вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 316 млрд рублей. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.



Встреча состоялась в преддверии Дня строителя, который отмечают во второе воскресенье августа. По словам министра, на долю строительного комплекса приходится 7% ВРП республики. Минувший год отрасль завершила с рекордным показателем оборота в 708 млрд рублей, план на этот год — 791 миллиард.

Несмотря на положительную динамику рынка, строители республики в этом году столкнулись с большим дефицитом рабочих рук. Общие потери министр оценил в 7 тысяч сотрудников. Если в прошлом году численность работников стройкомплекса составляла 92 300 человек, то в этом году — 85 700. Причина — ужесточение миграционной политики и решение части мигрантов не приезжать на заработки в Россию, пояснили в Минстрое РТ.





Василя Ширшова