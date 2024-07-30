Гидрометцентр Татарстана ввел штормовое предупреждение на ближайшие два дня
Гидрометцентр Татарстана предупредил о штормовом предупреждении на ближайшие два дня.
С вечера 30 июля до вечера 31 июля 2024 года на территории республики и в Казани ожидаются грозы, шквалистый ветер со скоростью до 15–20 м/с, а местами порывы могут достигать 24 м/с. Также прогнозируются сильные дожди и ливни, возможен град.
Главное управление МЧС России по региону порекомендовало соблюдать меры предосторожности:
- Владельцам маломерных судов воздержаться от выхода на воду, учитывать погодные условия, иметь при себе средства спасения, связи и навигации и не рыбачить в одиночестве.
- Водителям автотранспорта без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов и соблюдать правила дорожного движения.
- Держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов, не стоять и не парковать машины возле навесов и деревьев.
- Не находиться рядом с высоким отдельно стоящим деревом, стогом сена, печной трубой, высотным строением и другими подобными объектами, чтобы избежать поражения грозовым разрядом.
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