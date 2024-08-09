Минцифры: в Курской области до окончания режима ЧС услуги связи будут бесплатными

Фото: Александра Шарафиева

С сегодняшнего дня в восьми районах Курской области связь и мобильный интернет доступны бесплатно, сообщили в Минцифры. Жители могут пользоваться услугами связи без ограничений, даже если баланс отрицательный.

Операторы связи предоставят следующие услуги бесплатно:

звонки на любые номера по России;

мобильный интернет;

отправка SMS.

Входящие звонки также будут бесплатными. Бесплатный доступ к услугам связи будет доступен в следующих районах: Беловский, Большесолдатский, Глушковский, Кореневский, Льговский, Рыльский, Суджанский, Хомутовский.

— Понимаем, что сейчас крайне важно оставаться на связи, в том числе со своими родными. Поэтому операторы будут поддерживать положительный баланс счета сколько потребуется. Берегите себя и своих близких! — передает министерство в телеграм-канале.

Напомним, в ночь с 8 на 9 августа в 01.45 мск в Липецкой области объявили режим воздушной опасности. В 3.14 мск губернатор Артамонов сообщил о «массированной атаке» дронов на Липецк и окрестности.

Рената Валеева