Сегодня в Казани возможен дождь с грозой — в городе потеплеет до +25 градусов

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Сегодня в Казани прогнозируется переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь с грозой. Максимальная температура воздуха днем составит от +23 до +25 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Ветер северо-восточный 6—11 м/с, местами с порывами до 15—18 м/с.

По Татарстану также ожидается дождь с грозой, возможно выпадение града. Ветер северный с порывами до 20 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от +21 до +26 градусов.