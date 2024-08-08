Иностранные банки смогут открыть свои филиалы в России

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Иностранные банки смогут открыть свои филиалы в России. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Таким образом иностранные финансовые организации смогут открыть в стране не более одного филиала, сообщает Интерфакс.

Согласно закону, филиалы должны будут иметь название на русском языке, иностранными гражданами могут быть не более половины сотрудников. Также организации должны работать в рамках, касающиеся антисанкционной политики.

Также филиалы иностранных банков должны будут: открыть официальный сайт в российской доменной зоне, иметь разрешение на банковскую деятельность в своей стране не менее трех лет и кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного советом директоров Центробанка России. В том числе Банк России имеет право назначать в организации своих представителей.

В мае также стало известно, что чистая прибыль иностранных банков в России за 2023 год снизилась на 22% — до $3,36 млрд. Лидерами по показателю чистой прибыли среди иностранных банков стали «Райффайзенбанк» (122 млрд рублей), «Юникредит» (59 млрд рублей) и «ОТП банк» (21,4 млрд рублей).

Разиль Самигуллин