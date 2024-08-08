В Татарстане отменили рейсы в Свияжск на метеорах 9 августа
В Татарстане отменили рейсы в Свияжск на метеорах 9 августа. Данные меры связаны с профилактическими работами, сообщает пресс-служба «Флот РТ».
— Внимание! В связи с профилактическими работами рейсы в Свияжск на метеоре 9 августа отменены, — говорится в сообщении организации.
Напомним, в июле председатель Госкомитета по туризму Татарстана Сергей Иванов анонсировал открытие нового водного маршрута Приволжского федерального округа. К проекту «Великий Волжский путь» полноценно присоединилась Удмуртия.
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