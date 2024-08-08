Российский Красный Крест начал выдачу гуманитарной помощи пострадавшим жителям Курской области

Общество Российского Красного Креста начало выдачу гуманитарной помощи жителям приграничных населенных пунктов Курской области. Они были эвакуированы из своих домов из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС.

— Курское региональное отделение РКК начало выдачу гуманитарных наборов. В ближайшее время меры поддержки, в том числе для размещенных в пунктах временного размещения (ПВР), будут расширены, — заявили в пресс-службе регионального отделения Красного Креста.

Председатель Курского регионального отделения РКК Алексей Гапонов заявил, что все семьи получают большие наборы продуктов, средств гигиены и постельного белья, которые были взяты из заранее подготовленных запасов. В организации заявили, что проводится ежедневное посещение пунктов временного размещения, в которых находятся эвакуированные жители.

Организация Красного Креста также обрабатывает обращения граждан, общество взаимодействует с местными властями для оперативного оказания помощи пострадавшим. Специалисты РКК оказывают психологическую помощь детям.

Напомним, сегодня председатель правительства Михаил Мишустин потребовал от членов кабмина оставаться на связи и контролировать оказание помощи Курской области. Он добавил, что все ведомства активно работают над оказанием поддержки местным жителям.

Разиль Самигуллин