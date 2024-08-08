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Российский Красный Крест начал выдачу гуманитарной помощи пострадавшим жителям Курской области

18:18, 08.08.2024

Общество Российского Красного Креста начало выдачу гуманитарной помощи жителям приграничных населенных пунктов Курской области. Они были эвакуированы из своих домов из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС.

— Курское региональное отделение РКК начало выдачу гуманитарных наборов. В ближайшее время меры поддержки, в том числе для размещенных в пунктах временного размещения (ПВР), будут расширены, — заявили в пресс-службе регионального отделения Красного Креста.

Председатель Курского регионального отделения РКК Алексей Гапонов заявил, что все семьи получают большие наборы продуктов, средств гигиены и постельного белья, которые были взяты из заранее подготовленных запасов. В организации заявили, что проводится ежедневное посещение пунктов временного размещения, в которых находятся эвакуированные жители.

Организация Красного Креста также обрабатывает обращения граждан, общество взаимодействует с местными властями для оперативного оказания помощи пострадавшим. Специалисты РКК оказывают психологическую помощь детям.

Напомним, сегодня председатель правительства Михаил Мишустин потребовал от членов кабмина оставаться на связи и контролировать оказание помощи Курской области. Он добавил, что все ведомства активно работают над оказанием поддержки местным жителям.

Разиль Самигуллин

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