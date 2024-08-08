Роскомнадзор отразил несколько DDoS-атак, которые были направлены на объекты в Курской области

Роскомнадзор отразил несколько DDoS-атак, которые были направлены на объекты в Курской области. В настоящее время сообщений о повторных попытках цифровых атак нет, сообщает Интерфакс.

— 8 августа подведомственный Роскомнадзору Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) отразил массированные DDoS-атаки на три объекта Курской области, в том числе на инфраструктуру операторов связи, — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора. В организации добавили, что мощность наиболее крупной атаки составила 112 Гбит/с.

Напомним, в июне специалисты центра противодействия кибератакам Solar JSOC зафиксировали крупную распределенную DDoS-атаку на каналы связи Игр БРИКС. Тогда хакерам удалось задействовать практически все известные типы DDoS.

Разиль Самигуллин