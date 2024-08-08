Жительницу Татарстана обвинили в истязании малолетних

Фото: Мария Зверева

Жительницу Татарстана обвинили в истязании малолетних. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

По версии следствия, с марта 2023 года обвиняемая систематически избивала детей своего сожителя 2013 и 2015 годов рождения. Кроме того, она кормила их непригодными в пищу продуктами. Женщина угрожала несовершеннолетним расправой в случае, если они расскажут о происходящем отцу или кому-либо еще.

В июле 2024 года детей отдали в социальный приют по настоянию злоумышленницы. Сотрудники органов опеки и попечительства при обследовании выявили у детей высокий уровень тревожности и в ходе дальнейшей работы с ними установили факты применения к ним насилия.

По решению суда обвиняемую заключили под стражу. В данный момент проводится следствие для установления обстоятельств произошедшего.

В июле в Уфе против двух граждан Таджикистана возбудили уголовное дело по факту истязания и незаконного лишения свободы несовершеннолетних. По версии следствия, 16 детей в возрасте от 4 до 16 лет на протяжении долгого времени незаконно удерживали в съемной квартире и систематически избивали. Одному из подростков удалось сбежать и обратиться за помощью в ближайший магазин.

Елизавета Пуншева