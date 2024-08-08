Команды трех казанских предприятий участвовали в фестивале «Мегаспорт»

Фото: предоставлено АО «Казэнерго»

Уникальный фестиваль спорта «Мегаспорт» сегодня прошел на базе стадиона «Трудовые резервы». Организатором выступила администрация Вахитовского и Приволжского районов при поддержке стадиона «Трудовые резервы», который представил свою площадку и помогал с организацией. Уникальность фестиваля состоит в том, что в нем объединились крупные предприятия, которые локально расположены в этих районах, для участия в спортивных соревнованиях. Свои команды выставили три трудовых коллектива — АО «Казэнерго», МУП «Водоканал», АО «Нэфис Косметикс».



Участники состязались в различных спортивных дисциплинах — мини-футболе, волейболе, бадминтоне, беге с препятствиями и эстафете. Дополнительно здесь можно было пройти и защитить нормы ГТО, получить карту болельщика (в это время на стадионе работала выездная бригада МФЦ). Для участников работала полевая кухня.

Александр Рогожин, сотрудник АО «Казэнерго», выступал в качестве капитана команды предприятия. Он рассказывает:

— Формат мероприятия для нас новый: три больших корпоративных команды на одном стадионе. Я хотел бы поблагодарить организаторов: мне кажется, такие фестивали очень нужны и впредь. В первую очередь, это серьезно поднимает корпоративный дух и повышает сплоченность коллектива на всех уровнях. В спортивной команде все на равных — и топ-менеджеры, и линейные сотрудники. И люди старшего возраста, и молодые ребята. Это классный тимбилдинг! Вторая полезная сторона — такие события побуждают молодежь подумать о том, чтобы и дальше заниматься спортом. Не секрет, что сложно замотивировать молодого человека сдать нормы ГТО: ему лень будет искать на это время и организовывать процесс. А здесь, на стадионе, ребята с энтузиазмом вовлекались в процесс и сдавали нормативы.

Отдельно между собой соревновались команды болельщиков: они подготовили плакаты, речевки, активно вели себя на трибунах и всячески поддерживали свои сборные. И если среди спортсменов выявляли победителей, то все три команды болельщиков получили медали за первое место. Всего каждое предприятие представило на соревнования порядка сотни сотрудников (включая спортсменов и болельщиков).

— Хотелось бы, чтобы такие мероприятия проходили почаще. Это помогает сплотить сотрудников, мотивировать их на здоровый образ жизни! А еще лучше, если бы такие фестивали были еще и семейными, ведь сейчас идет Год семьи и верности! — говорит Александр Рогожин.

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Людмила Губаева