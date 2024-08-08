В России разрешили торговать криптовалютой на биржах

Фото: Максим Платонов

Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 1 сентября внешнеторговые расчеты и биржевые торги криптовалютой. Это стало возможным в рамках экспериментальных правовых режимов.

Центробанк уже обсуждает условия эксперимента с правительством и бизнесом. Ожидается, что первые платежи пройдут до конца года.

Кроме того, сегодня президент России подписал закон, который легализует майнинг криптовалют в стране с ноября 2024 года.



Анастасия Фартыгина