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В России разрешили торговать криптовалютой на биржах

16:24, 08.08.2024
В России разрешили торговать криптовалютой на биржах
Фото: Максим Платонов

Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 1 сентября внешнеторговые расчеты и биржевые торги криптовалютой. Это стало возможным в рамках экспериментальных правовых режимов.

Центробанк уже обсуждает условия эксперимента с правительством и бизнесом. Ожидается, что первые платежи пройдут до конца года.

Кроме того, сегодня президент России подписал закон, который легализует майнинг криптовалют в стране с ноября 2024 года.

Анастасия Фартыгина

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