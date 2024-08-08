Чиновник из Альметьевска осужден за коррупцию на 4 года лишения свободы

Бывшего начальника отдела торговли, потребительских услуг и развития предпринимательства исполкома Альметьевского района Дамира Хабибуллина признали виновным в коррупционных преступлениях, сообщает прокуратура республики.

На два месяца Хабибуллина отправили в СИЗО как фигуранта дела об афере со сбором средств на нужды участников СВО и их семей из Татарстана. Такое решение вынес горсуд Альметьевска.

Суд установил, что в период с 2021 по 2022 год чиновник обманул нескольких предпринимателей, получив от них 334 тыс. рублей. Он использовал свое служебное положение для получения незаконных выгод, а также брал взятки.

В итоге суд признал его виновным по трем статьям Уголовного кодекса:

мошенничество;

получение взятки;

злоупотребление должностными полномочиями.

Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на 2,5 года.

Анастасия Фартыгнина