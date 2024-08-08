Двухуровневая видовая резиденция в ЖК Savin Premier стала самой дорогой квартирой Казани

Фото: предоставлено ООО "Пронто"

Эксперты сервиса по продаже новостроек OPENCITY изучили актуальные предложения элитных новостроек в Казани и определили лидера по цене. По их версии, это лот стоимостью 120 млн рублей на двадцать первом этаже премиальной высотки в квартале Savin City* от девелопера ГК «Садовое кольцо» в Ново-Савиновском районе.

В квартире есть собственный зимний сад и панорамный вид на Казанку, ее площадь почти 180 квадратных метров. Она находится в 6 километрах от центра Казани. На двух уровнях — четыре спальни (включая две мастер-спальни с индивидуальными ванными комнатами и гардеробными) и кухня-гостиная площадью с хорошую «однушку» — 44,21 кв. м.

Всего ванных комнат в квартире четыре. Есть дополнительные пространства для хозяйственных нужд — две гардеробные при входе и на втором уровне, место для прачечной. Высота потолков — 3,25 м.

Круглосуточный консьерж-сервис будет призван закрывать бытовые потребности жильцов. Персональное мобильное приложение с функцией room-сервис позволит организовать жизнь по стандартам пятизвездочного отеля. Собственникам будут доступны тренажерный зал, Valet-паркинг, услуги дворецкого, библиотека с камином, VIP-переговорная, бьюти-салон. Покупатель квартиры фактически становится членом закрытого клуба. Гранд-лобби с семиметровыми потолками оформлял известный дизайнер Олег Клодт.

Архитектура Savin Premier воплощает современное прочтение стиля ар-деко. В проекте есть приватный парк на стилобате с благоустройством от международного ландшафтного бюро WOWHAUS. Проект дома предусматривает создание «умных» систем обеззараживания воздуха в гранд-лобби комплекса и двойную систему очистки воды до уровня питьевой. Спокойствие жителей будет обеспечивать трехуровневая система безопасности: территория с видеонаблюдением, распознаванием лиц и номеров автомобилей.



Жилой комплекс находится в высокой степени готовности и будет введен в эксплуатацию в третьем квартале 2025 года.

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