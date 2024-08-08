Двух челнинцев приговорили к шести и пяти годам колонии строгого режима за избиение и вымогательство

Фото: Динар Фатыхов

Двух челнинцев приговорили к 5 и 6 годам исправительной колонии строгого режима за избиение и вымогательство. Об этом сообщает chelny-biz.ru.

По информации издания, злоумышленники сначала выведали адрес потерпевшего, а затем пришли к нему домой под предлогом отдыха. После они стали требовать от мужчины вернуть долг в 15 тыс. рублей.

После того как потерпевший отказался, один из мужчин напал на него сзади и стал удерживать, второй — приставил нож к горлу. Хозяин квартиры начал сопротивляться, завязалась драка.

После нападавшие повысили сумму требований до 120 тыс. рублей. Потерпевший согласился. Тогда злоумышленник заметил дорогой телефон и стал требовать сдать его в ломбард, а деньги отдать ему. После очередного отказа один из осужденных схватил селфи-палку и несколько раз ударил по голове хозяина квартиры. В итоге они нашли в квартире 30 тыс. рублей и ушли.

В июле в Зеленодольске завершилось похожее уголовное дело. Группа молодых людей, установившая свою преступную деятельность в ноябре 2019 года, была задержана сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью УУР МВД по Республике Татарстан в марте 2022 года.

Елизавета Пуншева