Казанская компания выиграла на торгах медиаэкран в Набережных Челнах, подняв цену в семь раз

Фото: Максим Платонов

Казанская компания по результатам торгов выиграла медиаэкран, установленный в Набережных Челнах. Конечная цена лота превзошла начальную в семь раз, сообщает chelny-biz.ru.

За лот боролись два игрока — ООО РПК «Корсика» из Набережных Челнов, руководителем которой является Алексей Григорьев, и казанская компания «Инсайт Медиа». Победитель предложил за билборд 204 тыс. рублей. За год организация отдаст более 2,4 млн рублей.

Начальная цена лота составляла 30 тыс. рублей в месяц. Срок размещения экрана — 10 лет.

Новая рекламная конструкция появится на одном из самых оживленных перекрестков города. Место под нее предусмотрено на ТП №2, где находится остановка «Пединститут».

В прошлом году стало известно, что владельцам рекламных конструкций в Казани планируют предоставить отсрочку платежей по договорам на установку и эксплуатацию билбордов за I квартал 2024 года.

Елизавета Пуншева