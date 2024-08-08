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Казанская компания выиграла на торгах медиаэкран в Набережных Челнах, подняв цену в семь раз

12:52, 08.08.2024
Казанская компания выиграла на торгах медиаэкран в Набережных Челнах, подняв цену в семь раз
Фото: Максим Платонов

Казанская компания по результатам торгов выиграла медиаэкран, установленный в Набережных Челнах. Конечная цена лота превзошла начальную в семь раз, сообщает chelny-biz.ru.

За лот боролись два игрока — ООО РПК «Корсика» из Набережных Челнов, руководителем которой является Алексей Григорьев, и казанская компания «Инсайт Медиа». Победитель предложил за билборд 204 тыс. рублей. За год организация отдаст более 2,4 млн рублей.

Начальная цена лота составляла 30 тыс. рублей в месяц. Срок размещения экрана — 10 лет.

Новая рекламная конструкция появится на одном из самых оживленных перекрестков города. Место под нее предусмотрено на ТП №2, где находится остановка «Пединститут».

В прошлом году стало известно, что владельцам рекламных конструкций в Казани планируют предоставить отсрочку платежей по договорам на установку и эксплуатацию билбордов за I квартал 2024 года.

Елизавета Пуншева

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