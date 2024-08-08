Мишустин поручил доработать нацпроект «Семья»: в него включат региональные программы «Активное долголетие»

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам доработать нацпроект «Семья» и предусмотреть на него дополнительные расходы, сообщается на сайте кабмина.

В частности, Минтруду вместе с руководителями регионов рекомендовано разработать и утвердить региональные программы «Активное долголетие» на 2025–2030 годы. О результатах нужно доложить до 1 января 2025 года.

Мишустин отмечал, что старшее поколение необходимо вовлекать в культурные, досуговые и просветительские мероприятия, а также в волонтерскую деятельность. Владимир Васильев / realnoevremya.ru

— Поддержка граждан, которые воспитывают детей, забота о подрастающем поколении и людях старшего возраста — это приоритет деятельности правительства. И все аспекты такой масштабной, комплексной работы должны быть учтены при подготовке национального проекта и федеральных проектов, которые в него войдут, — приводятся слова премьера.

Нацпроект «Семья» будет запущен в России с 1 января 2025 года.



Также в в нацпроект «Семья» предложили включить ежемесячную стипендию в размере МРОТ для студентов вузов, которые являются родителями дошкольников.

Рената Валеева