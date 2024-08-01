Екатерина Мизулина намерена судиться с Артемием Лебедевым и Юрием Дудем*

Глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина намерена обратиться в суд с иском против журналиста Юрия Дудя* и дизайнера Артемия Лебедева. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

По словам Мизулиной, поводом для иска стало интервью, в котором распространяются сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Лиги безопасного интернета и ее лично. В качестве компенсации морального вреда организация требует 10 млн рублей. Эти средства в случае удовлетворения иска будут направлены на помощь семьям участников СВО.

Интервью было опубликовано на YouTube-канале Юрия Дудя* 1 августа. Во время беседы дизайнер Артемий Лебедев нецензурно раскритиковал работу Лиги безопасного интернета и подобных ей организаций.

Рената Валеева