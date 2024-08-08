Австралийская певица Зуля Камалова борется с раком: исполнительница просит о помощи

Фото: Надира Хасанова

Австралийская певица, лауреат премии Australian World Music Зуля Камалова сообщила в своих социальных сетях, что борется с онкологическим заболеванием.

В своем посте она поделилась переживаниями о том, что сейчас находится в стационаре онкологического центра Питера Мака. Шесть месяцев назад ей пришлось сделать экстренную операцию из-за рака, а сейчас она пытается справиться с метастазами. По словам певицы, прогнозы врачей не очень обнадеживающие.

Чтобы помочь с медицинскими счетами и увеличить шансы на выздоровление, Камалова предложила поклонникам сделать небольшое пожертвование в честь ее дня рождения. Она также попросила поделиться историями успеха и хитростями, которые помогли людям излечиться от тяжелых болезней. Певица призналась, что готова уйти, если так суждено, но хотела бы еще немного насладиться жизнью и творчеством.

Напомним, в 2023 году певица должна была выступать на Международном музыкальном фестивале «СоТворение». Однако по словам начальника Управления культуры города Азата Абзалова Камалова не смогла приехать из-за графика, в который не удалось вписать мероприятие в Казани.

В 2022 году артистка впервые за три года приехала в Татарстан. Она дала концерт в Национальной библиотеке, где прошло ее самое первое выступление в 2003 году.

Рената Валеева